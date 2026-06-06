حصة توعوية جديدة للاعبي “الخضر” بكانساس الأمريكية

يرتقب أن يحظى لاعبو المنتخب الوطني، رفقة أعضاء الطاقم الفني لـ”الخضر” بحصة توعوية جديدة تخص التعديلات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على قوانين اللعبة، أثناء تواجد المنتخب بكانساس سيتي الأمريكية.

ونشّط المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، محاضرة لفائدة رفقاء القائد رياض محرز. حول التعديلات التي سيتم اعتمادها في مونديال 2026.

ومن بين أبرزها معاقبة حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ بمنح ركلة ركنية للفريق المنافس، مع اعتماد عدٍّ تنازلي مرئي من الحكم خلال الثواني الأخيرة.

إلى جانب إقرار إجراءات جديدة للحد من إضاعة الوقت في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى. مع تعديلات تخص عمليات التبديل ومجالات تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأكدت “الفاف” أن أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، أبدوا تركيزا عاليا طوال العرض. كما تفاعلوا مع النقاش من خلال طرح عدد من الأسئلة وطلب توضيحات بشأن بعض الحالات التحكيمية. بهدف الفهم الدقيق للقواعد الجديدة وتبعاتها على مجريات اللعب.

وحسب بيان نشرته الاتحادية ستكون هناك، حصة توعوية مماثلة مبرمجة بكانساس سيتي. أين سيقيم الوفد الجزائري خلال نهائيات كأس العالم.

كما أوضحت “الفاف”، أن ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. سيتولون تأطير هذا اللقاء المرتقب بأمريكا، لتناول آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين الجديدة لكرة القدم.