حصة متساوية بين بلوزداد والاتحاد.. بيع تذاكر النهائي يبدأ إلكترونيًا غدًا!

في إطار التحضيرات المتواصلة لنهائي كأس الجزائر 2025، المُقرر إقامته يوم السبت 5 جويلية، على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

بداية من الساعة الخامسة مساءً.

عُقد مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع التقني الرسمي الذي يسبق اللقاء المنتظر بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، بحضور ممثلي الناديين، إضافة إلى مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والجهات التنظيمية والأمنية.

تذاكر محدودة وحصص متساوية

أسفر الاجتماع عن تحديد عدد التذاكر المخصصة للنهائي في 20 ألف تذكرة. مع توزيع 50% لكل فريق، أي 10 آلاف تذكرة لكل من أنصار شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

هذا القرار يعكس رغبة السلطات في ضمان تنظيم محكم وخلق توازن جماهيري في المدرجات. مع الحفاظ على الجانب الأمني في مباراة تُعد من الأكثر حساسية على الساحة الكروية الجزائرية.

البيع الالكتروني فقط وفي خطوة تواكب التحول الرقمي

تقرر أن تُجرى عملية بيع التذاكر الكترونيًا فقط. وذلك عبر المنصة الرسمية “ديجي تيكيت” (www.dz.dzerticket.com)”، حيث ستُفتح العملية بداية من يوم غد الأربعاء. هذه الآلية تهدف إلى تفادي الاكتظاظ، وضمان شفافية وعدالة في توزيع التذاكر.