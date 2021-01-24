حصدت صورته مع والدته مليوني إعجاب وافتخر به ماكرون.. مراد عتيق يروي القصة الكاملة

حصدت صورة جزائري مقيم بفرنسا مع والدته بمكتبه، أزيد من مليوني إعجاب، وآلاف التعليقات من بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال صاحب الصورة المدعو مراد عتيق ” منذ 5 سنوات اجتهدنا أنا وأخي، وكانت أول مرة زارتني الوالدة بالمكتب”.

وأضاف مراد عتيق وهو مدرس ورجل أعمال مقيم بفرنسا ” أحسست أن كل ما فعلت وأنجزته لا يساوي زيارة والدتي”.

وبعيون دامعة تابع مراد “أمي تعبت جدا، كنا 6 أولاد لم تكن تربيتنا سهلة هي من أوصلتنا لما نحن عليه”.

ولم يتوقع مراد أن تثير صورته مع والدته كل ذلك الإعجاب، على موقع ليندكن، فيما تفاجأ بتعليق الرئيس الفرنسي.

وقال “أشكر الرئيس ماكرون على تفاعله الإيجابي مع الصورة، وأفتخر بفرنسا لأنني فرنسي وبأصولي الجزائرية”.

من جانب آخر، تحدث مراد عن شركته والتي تتعاون مع كبرى الماركات العالمية مثل لوريال، وشراكته مع اليونسكو.

وقال “يجب التدرب والتوجه الى العالم الرقمي، خاصة أنه بعد سنوات، 80 بالمئة من المهن ستختفي وتظهر مهن جديدة رقمية”.