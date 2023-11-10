حصد جائزة.. عالم بعمر 14 عاما يبتكر صابونا يكافح أخطر أنواع السرطان

طوّر عالم أمريكي يبلغ من العمر 14 عاما، صابونا يمكن أن يساعد جهاز المناعة في الجسم على التخلص من سرطان الجلد.

وقد أكسبه هذا الإختراع الجائزة الكبرى في تحدي العلماء الشباب. وهي مسابقة سنوية تهدف إلى تشجيع الأطفال والمراهقين على ابتكار حلول للمشاكل اليومية.

تتم إدارة المسابقة من قبل شركة “إم 3” متعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة. والمعروفة على نطاق واسع بتطوير وبراءة اختراع قناع “إن 95” في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وعاش هيمان بيكيل، في إثيوبيا لمدة أربع سنوات، قبل أن تنتقل عائلته إلى الولايات المتحدة. ويقول إن ذكرياته عن رؤية الناس يعملون طوال اليوم تحت الشمس الحارقة ألهمت اختراعه. الذي يأمل أن يصبح في يوم من الأيام فعالاً وبأسعار معقولة.

يقوم الصابون بتوصيل الأدوية عبر الجلد التي تنشط جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الخلايا السرطانية. وإذا نجح العلاج وتم اعتماده ليكون علاجا آمنا، فقد يحدث فرقا كبيرا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف علاجات سرطان الجلد الباهظة الثمن المتوفرة حاليا. والتي يمكن أن تكلف نحو 40 ألف دولار أمريكي.

التركيب الدوائي المستخدم هو إيميدازوكوينولين، والذي يستخدم كعلاج موضعي لحالات مثل الثآليل والالتهابات الفطرية وحب الشباب. وقد وافقت وزارة الصحة الأمريكية أيضا على استخدامه لعلاج سرطان الخلايا القاعدية، وهو أحد أنواع سرطان الجلد الذي يثير قلق هيمان. لكن صابون هيمان يحتوي على مكون إضافي، لذا فإن المركبات المقاومة للسرطان تبقى لفترة طويلة بعد الغسيل.

أشار التقرير إلى أنه تمت الموافقة على الجسيمات النانوية الدهنية الأولى والمستخدمة في الصابون من قبل وزارة الصحة الأمريكية. وتشتهر هذا الجسيمات باستخدامها في لقاحات “كوفيد-19” من قبل شركتي موديرنا وفايزر.

الجدير بالذكر أنه ليس من الضروري حقن هذه الجسيمات حتى تقدم المفعول المطلوب. ولكن عند وضعها على الجلد، تشكل جزيئات الدهون النانوية طبقة غير مرئية على سطحها، ما يساعدها على اختراق الجلد.