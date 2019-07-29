حصريا.. البرنامج الكامل للمحترف الأول والثاني في موسمهما الجديد

سيكون عشاق كرة القدم الجزائرية على موعد مع مباريات ساخنة، في أول جولة من البطولة الوطنية المحترفة، حسب برنامج الموسم الجديد 2019-2020.

وتحصلت “النهار”، حصريا، على البرنامج الكامل للموسم الكروي الجديد، للبطولة الوطنية المحترفة، بقسميها الأول، والثاني.

وتضمن هذا البرنامج، في جولته الأولى، مباريات ساخنة، على غرار تلك التي ستجمع حامل لقب البطولة، اتحاد العاصمة، بوفاق سطيف.

وتنتظر الوصيف نادي شبيبة القبائل، مباراة قوية، أين سيتنقل إلى العاصمة لمواجهة نادي نصر حسين داي، لحساب الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد.

وجاء برنامج الموسم الكروي الجديد 2019-2020، للمحترف الأول، والثاني، كاملا، على النحو التالي.