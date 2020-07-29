حصريا.. “النهار” تكشف ما جاء في دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة

تحصل تلفزيون النهار حصريا على مضمون دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة الذي اعتمده مؤخرا مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها تلفزيون النهار فإن الدفتر الجديد ينص على أن وكيل السيارات يكون له الحق في الحصول على رخصة واحدة فقط.

كما ينص دفتر الشروط أيضا على منح الحق في تمصيل علامتين اثنتين فقط لصالح وكيل واحدن كما لايسمح للشريك أو المساهم المطالبة بأكثر من ترخيص واحد.

ويكون الترخيص الممنوح لوكيل السيارات مؤقتا يسمح بالنشاط لمدة 12 شهرا، ويمكن تمديد فترة الترخيص المؤقت بشكل استثنائي لمدة 6 أشهر.

ويسحب السجل في حالة عدم وجود تمديد استثنائي بعد الفترة الاضافية، ونص الدفتر كذلك على أن يكون إيداع طلب الحصول على الاعتماد النهائي على مستوى وزارة الصناعة، على أن يمنح وزير الصناعة الموافقة النهائية في مدة 30 يوما من تاريخ إيصال الإيداع.

ويجب أن تستوفي المركبات المستوردة معايير السلامة و الأمان والمحافظة على البيئة، مع توفير مخزون كافي من قطع الغيار الأصلية مع ضمان تام لخدمة مابعد البيع

كما يومنع استيراد السيارات نيابة عن المستوردين آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم ، فضلا عن الزامية أن يحوز المستورد على فواتير المركبات المستوردة من قبل الصانع.

وألزم دفتر الشروط الجديد المستوردين بتسليم المركبات للزبائن في أجال لا تتعدى 45 يوما كما يجب أن لا تتجاوز فترة تسليم الشاحنات المقطورة و العتاد المتحرك 90 يوما.

ويتم تمديد أجال التسليم باتفاق رسمي كتابي متبادل بين الطرفين المتعامل والزبون.

وفي حالة دفع المبلغ الاجمالي للمركبة تسلم للزبن في أجل أقصاه 7 أيام، كما يجب أن لاتتجاوز المدة بين تاريخ الصنع وتاريخ الدخول إلى التراب الوطني 12 شهرا.

كما ألزم دفتر الشروط المتعاملين بضرورة استيراد سيارات لم تتجاوز مسافة سيرها الـ100 كيلومتر بالنسبة للسيارات السياحية و1500 كيلومتر للشاحنات و الحافلات والعربات.

وينص دفتر الشروط كذلك على تطوير شبكة التوزيع وطنيا في أجل أقصاه 24 شهرا من تاريخ استلام الترخيص،على أن يتم اصدار فواتير المركبات المستورة الجديدة من قبل المصنع الأول.

وفيما يتعلق بسعر البيع فقد ألزمت وزارة الصناعة بضرورة أن يكون سعر البيع ثابتا وغير قابل للمراجعة والتحدي ووضع السعر مع جميع الضرائب المدرجة والتخفيضات والمزايا.

ويجب كذلك توفير خدمة مابع البيع للمركبات كالصيانة والاصلاح فضلا عن الزامية ادراج خدمة مابع البيع التي يغطيها الضمان، الزماية حيازة البنية التحتيةى مناسبة للعرض وخدمة مابعد البيع وقطع الغيار.

أما بخصوص مساحة العرض فقد تم الزما المتعاملين بضرورة الحصول على مساحة لاتقل عن 4 ألاف متر مربع بالنسبة للشاحنات والسيارات الصغيرة و500 متر مربع بالنسبة للدراجات النارية

أمام الشاحنات الكبيرة فيجب أن تخصص لها قاعات عرض لاتقل عن 6 ألاف متر مربع،والمقطورات 2000 متر مربع.

اما المساحات المخصصة لقطع الغيارفلا يجب أن تقل عن 500 متر مربع أما ورشات الاصلاح فحددت مساحتها بـ1000 متر مربع بالنسبة للسيارات، اما بالنسبة للشاحنات فلا يجب أن تقل عن 2000 متر مربع، وورشات الدراجات النارية حددت بـ 200 متر مربع أما ورشات عمل وإصلاح المقطورتات فحددت هي الاخرى بـ400 متر مربع.