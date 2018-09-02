حصريا بالوثيقة.. لهذا السبب قررت وزارة المجاهدين منع عرض فيلم “بن مهيدي” !!

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حصريا بالوثيقة.. لهذا السبب قررت وزارة المجاهدين منع عرض فيلم “بن مهيدي” !!
بقلم سميرة.ل

أوضحت وزارة المجاهدين، أن سبب منع فيلم العربي بن مهيدي من العرض يعود بالدرجة الاولى إلى المسيرة النضالية للشهيد الرمز.

وحصلت “النهار” جصريا على نسخة من التقرير ،الذي أرسلته الوزارة إلى مخرج الفيلم بشير درايس، والتي أبلغته فيها بتحفظاتها حول عدة مشاهد من الفيلم.

حيث أن المشاهد التابعة للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر عبرت عن تحفظات بخصوص مشاعدة عديدة تخص مسيرة الشهيد الرمز.

وحسب مصادر مؤكدة لـ “النهار”، فإن المخرج أبرز خلال الفيلم خلافات بين الشهيد بن مهيدي وعدة شخصيات أخرى.

وحسب ذات المصادر، فإن وزارة المجاهدين لها 28 بالمائة فقط من الفيلم.


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