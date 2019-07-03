حصريا.. “برناوي” يزف خبرا سارا لأنصار الخضر !!

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
حصريا.. “برناوي” يزف خبرا سارا لأنصار الخضر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” عن خبر حصري يتعلق بنقل أنصار الخضر لمصر في الأدوار القادمة.

وقال “برناوي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأربعاء على حصة “صدى الكان”  في تلفزيون النهار.

“قبل قدومي لمقر النهار بحوالي ساعة ونصف جمعني إجتماع مع وزارة النقل للحديث بخصوص نقل الأنصار لمصر بداية من الدور المقبل”.
“تم الإتفاق على نقل الأنصار لمناصرة الخضر لكن بداية من الدور الربع النهائي وليس الدور الثمن النهائي”.
“سيتم نقل الأنصار عبر طائرات خاصة قبل المباريات لمشاهدة المباراة والعودة مباشرة بعد نهايتها”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com