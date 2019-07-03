حصريا.. “برناوي” يزف خبرا سارا لأنصار الخضر !!

كشف وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” عن خبر حصري يتعلق بنقل أنصار الخضر لمصر في الأدوار القادمة.

وقال “برناوي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأربعاء على حصة “صدى الكان” في تلفزيون النهار.

“قبل قدومي لمقر النهار بحوالي ساعة ونصف جمعني إجتماع مع وزارة النقل للحديث بخصوص نقل الأنصار لمصر بداية من الدور المقبل”.

“تم الإتفاق على نقل الأنصار لمناصرة الخضر لكن بداية من الدور الربع النهائي وليس الدور الثمن النهائي”.

“سيتم نقل الأنصار عبر طائرات خاصة قبل المباريات لمشاهدة المباراة والعودة مباشرة بعد نهايتها”.