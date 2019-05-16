حصريا… قائمة الشهود والمتهمين للمثول بمحكمة سيدي امحمد

تحصلت النهار حصريا، على وثيقة تصم اسماء كل المتهمين والشهود الذين وجهت لهم الدعوة اليوم الخميس للمثول أمام وكيل الجمهورية وقاضي للتحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالإضافة إلى الأهم الموجهة إلى المتهمين.

وتكشف الوثيقة على أنه تم اليوم الخميس استدعاء 25 متهما من بينهم وزراء واطارات في قضايا مختلفة من بينها قضايا فساد وسوء استعمال السلطة.

بينما وجهت الدعوة إلى 33 شاهدا، للأدلاء بشهاداتهم في قضايا مختلفة.

وشهدت محكمة سيدي امحمد اليوم الخميس، مثول عدد كبير من المتهمين والشهود على رأسهم الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ والوزير الأول السابق احمد أويحيى والوزير الأسبق عبد المالك سلال.

بالإضافة إلى وزراء آخرين سابقين على غرار عمار او ونصيب وعبد الغاني زعلان، واطارات سامية في الدولة وبعض ابناء مسؤولي سامين.