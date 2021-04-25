حصريا للنهار .. الفنانة سارة لعلامة تكشف أسرار مثيرة حول مسلسل مليونير

كشفت بطلة مليونير الفنانة سارة لعلامة حصريا لقناة النهار عن أسرار مثيرة حول شخصية ليلى التي ادتها في المسلسل.

ومن خلال مكالمة عبر السكايب قالت الفنانة سارة لعلامة انها كانت جد متحمسة ولم اتردد في تقبل الدور خاصة بعد قراءتها للسيناريو.

وتابعت نجمة “مليونير” انها كانت متحمسة جدا وجد سعيدة بعدما عرفت من سيرافقها في اداء ادوار المسلسل وهم زملائها في مسلسل مشاعر.

وواصلت سارة لعلامة أن شخصية ليلى من بين الأدوار التي حضرت لها أكثر في مخيلتها اين وصل الأمر انها تعايشت معها في الواقع.

وكشفت النجمة المتألقة لعلامة ان شخصية ليلى في سلسلة مليونير كانت اقرب لها من زهرة في مسلسل مشاعر.

بحيث انها تقوم ببعض التعابير في شخصية ليلى تقوم بهم في حياتها العادية واليومية.

وقالت سارة لعلامة ان شخصية ليلى كان تفيها مرتجلة وتعمل بكل حرية على غرار شخصية زهرة في مسلسل مشاعر.

أما حول التقيد بالسيناريو قالت النجمة لعلامة انها كانت ترتجل في المسلسل وتختار الكلمات مثل يا قدور.. يالوخرا.. ياوسمك.. راني مرشقا.

وصرحت بطلة مليونير انها هي من إختارت اللغة في الكلام من خلال التحدث باللهجة الجزائرية والتي احبها الجمهور كثيرا وتقبلها.

كماأثنت الفنانة سارة لعلامة على فرقة العمل التي تقاسمت معها البطولة ووصفتها بالفرقة الناجحة ومتنية مواصلة العمل معها.

وبخصوص موسم ثاني من سلسلة مليونير قالت لعلامة أن الأمر مبكر للفصل فيه ولكن وتمنت النجمة أن يكون هناك موسم ثاني.

وصنع مسلسل مليونير الحدث بدخوله التوندونس على اليوتوب بكل من الجزائر وتونس كما صنعت اعنية الجنيريك لـ سولكينع رواج عالمي للمسلسل.

هذاوابدع نجوم “ميليونير”، على غرار، الفنانة القديرة، بيونة، والفنان حسان كشاش، نبيل عسلي، وعادل في آداء أدوارهم.