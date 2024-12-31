حصريا للنهار .. زيتوني يكشف عن حصيلة قطاعه 

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، حصريا للنهار TV عن حصيلة قطاعه خلال سنة 2024.

وقال الطيب زيتوني خلال نزوله ضيفا على قناة النهار إن قطاعه نجح، سنة 2024، في القضاء على ظاهرة التذبذب في التزويد بالسلع.

وتابع زيتوني أنه تم منح أكثر من 45 مليار دينار جزائري تعويضاً لمتعاملي الزيت خلال سنة 2024.

وأضاف الوزير أنه خلال سنة 2024 تم منح أكثر من 38 مليار دينار جزائري تعويضاً لمتعاملي السكر خلال سنة 2024. وأيضا أكثر من 1.3 مليار دج تعويضاً لمتعاملي القهوة، خلال سنة 2024.

وبالنسبة للمواد المدعمة، قال زيتوني إنه تم منح 120 مليار دج تعويضات للمواد المدعمة خلال سنة 2024.