حصريا.. هذه تفاصيل الزيادة في المنحة الجامعية

كشف زهير خنيش المدير الفرعي للخدمات الجامعية عن التفاصيل الخاصة بالزيادات في المنحة الجامعية التي أقرّها أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء.

وقال المتحدث في تصريح خصّ به “النهار أونلاين”، أن الزيادات تشمل الطور الأول في المرحلة الأولى. أي طلبة السنة أولى والثانية والثالة ليسانس. في انتظار المنشور الذي يفصل كيفية الزيادات بالنسبة للطورين الثاني والثالث.

وأضاف المتحدث، أن طالب الليسانس كان يستفيد شهرياً من مبلغ قيمته 1300 دينار للشهر أي 4 آلاف و5 دينار لثلاث أشهر. وبعد القرار الجديد سيتم رفع المنحة بالنسبة لطلبة الليسانس من 1300 إلى 2000 دينار أي بزيادة 700 دينار. لتصبح المنحة في الثلاث أشهر 6 آلاف دينار.

كما أشار أن طلبة السنة أولى ماستر يستفيدون شهريا من مبلغ 1860 دينار. ما يعادله 5580 دينار في ثلاثة أشهر. أما طلبة السنة الثانية ماستر يستفيدون من 2400 دينار في الشهر ما يعادله 7220 دينار في الثلاث أشهر.

وبالنسبة لطلبة الطور الثالث الدكتوراه، قال المتحدث أنهم يستفيدون من 12000دينار في الشهر ما يعادله 36000 دينار في الثلاث أشهر. كما أن عدد الطلبة المستفيدين من المنحة يقدر بـ 900 ألف طالب على المستوى الوطني.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر أمس، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن قرار رفع منحة الطلبة الجامعيين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري. ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.

وقد ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني.

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