حصريا.. هذه هي الرزنامة الجديدة لصب معاشات المتقاعدين

ستستفيد فئة المتقاعدين من معاشاتها اعتبارا من شهر سبتمبر القادم في الفترة الممتدة من السادس عشر وإلى السادس والعشرين من كل شهر بدلا من العشرين والى غاية السادس والعشرين من كل شهر باعتبارها الرزنامة المعمول بها حاليا.

توج الاجتماع الذي ترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونظيره للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الشهر المنصرم ، بقرار أفضى إلى تمديد آجال الرزنامة الخاصة بصب معاشات المتقاعدين لتصبح في الفترة الممتدة السادس عشر إلى السادس والعشرين من كل شهر من أجل تخفيف حالة الضغط التي تعرفها المراكز البريدية خاصة أيام المناسبات الدينية مثل الأعياد وشهر رمضان.

وقالت مصادر رسمية في حديث خصت به “النهار أونلاين”، بأن الطرفين وخلال الاجتماع الذي انعقد بوزارة العمل وحضره مدير عام بريد الجزائر ومدير الصندوق الوطني للتقاعد قد نصبا لجنة مشتركة يرأسها مدير الإعلام الآلي والعصرنة عن كل طرف من أجل التوصل إلى تحديد الآليات النهائية للدفع مع تحديد نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية أي شهر سبتمبر.

ويأتي هذا الإجراء من أجل تطبيق الرزنامة الجديدة، علما أن فئة المتقاعدين تستفيد من معاشاتها أيام العشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين من كل شهر.

وحسب ذات المراجع، فإنه وبموجب الرزنامة الجديدة التي ستطبق شهر سبتمبر القادم من السنة، فإن الفئة التي تتفاضى معاشها يوم العشرين من كل شهر فإنها ستتقاضاه مستقبلا أيام “16، 17، 18، 19 و20” من كل شهر أي على مدار خمسة أيام كاملة.

فيما تتقاضى فئة الثاني والعشرين معاشها أيام “18، 19، 20، 21 و22 من كل شهر، فيما تتقاضى فئة الرابع والعشرين معاشها أيام “20،21، 22، 23 و24” من كل شهر وفئة السادس والعشرين ستجد نفسها مطالبة بالتقرب من المراكز البريدية أيام “22، 23، 24، 25 و26” من كل شهر.