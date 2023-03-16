حصريا للنهار..  توزيع 9750 وحدة بصيغة عدل .. وبشرى للمكتتبين الجدد يوم 19 مارس

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل AADL” حصريا للنهار TV انه سيتم توزيع 9750 وحدة سكنية بصيغة “عـدل “. وذلك بمناسبة ذكرى عيد النصر النار المصادف ليوم 19 مارس من كل سنة.

وخلال نزله ضيفا لبرنامج تساؤلات أعلن فيصل زيتوني انه سيتم صب في المنصة 26 ألف و500 شهادة تخصيص يوم 19 مارس.

اما بخصوص الطعون قال المدير العام لوكالة عدل تم قبول 4565 طعن وسيستخرج أصحابه أوامر الدفع بتاريخ 19 مارس ايضا.

من جهته صرح حصريا للنهار TV المدير العام للسكن محـمد مرجاني انه سيتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية بمناسبة ذكرى عيد النصر. كما سيتم توزيع بالمناسبة 2600 وحدة سكنية عمومي إيجاري” سوسيال “.

كما قال مرجاني في برنامج تساؤلات انه تم توزيع أزيد من 920 ألف سكن من سنة 2020 إلى غاية 2022. و740 ألف وحدة سكنية جاري إنجازها خلال سنة 2023.