حصريا للنهار .. هذه تفاصيل زيادات الأجور ومنحة الأداء في قطاع الصحة 

انفردت قناة النهار بنشر الأثر المالي الناجم عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة.

وكشفت قناه النهار تفاصيل مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة، خاصة رفع الأجور، التعويضات، ورتب جديدة. وجاءت قائمة رفع الأجور كما يلي:

زيادات الأجور

المستخدمين في الرتبة الأعلى والدرجة 12:

ممارس متخصص خارج الصنف (SUB 6 ): الدخل الجديد 204 ألف دج بزيادة 31 ألف دج.

طبيب عام رئيس (SUB 6 ) : الدخل الجديد 145 ألف دج بزيادة 25 ألف دج.

شبه طبي ممتاز في الصحة العمومية (14): الدخل الجديد 85 ألف دج بزيادة 18 ألف دج.

قابلة رئيسة في الصحة العمومية (15): الراتب الجديد 102 ألف دج بزيادة 28 ألف دج.

بيولوجي رئيس (16): الراتب الجديد 93 ألف دج بزيادة 16 ألف دج.

ممارس متخصص خارج الصنف (SUB 6 ): الدخل الجديد 204 ألف دج بزيادة 41 ألف دج.

طبيب عام رئيس (SUB 6 ): الدخل الجديد 145 ألف دج بزيادة 33 ألف دج.

;تجدر الإشارة أن هذه الزيادات صافية الدفع كما أن الأجور الصافية الدفع دون احتساب منحة خطر العدوى ومنحة المناوبة بالإضافة إلى المناصب العليا.

كما نشرت قناة النهار حصريا تفاصيل منحة الأداء التي جاءت كما يلي:

منحة تحسين الأداء كل 3 أشهر .. رتبة ممارس متخصص خارج الصنف- زيادة 30 ألف دج.

منحة تحسين الأداء كل 3 أشهر .. رتبة طبيب عام رئيس زيادة 25 ألف دج.

منحة تحسين الأداء كل 3 أشهر .. رتبة ممرض ممتاز زيادة 9500 دج.

منحة تحسين الأداء كل 3 أشهر .. رتبة قابلة رئيسة زيادة 10 ألاف دج.

منحة تحسين الأداء كل 3 أشهر .. رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية زيادة 8.000 دج.

كما جاءت الزيادة في الأنظمة التعويضية لكل سلك

الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية .. الشهري 35 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية .. 35 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية .. 40 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

الشبه طبيين للصحة العمومية .. 40 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

الفزيائيين الطبيين للصحة العمومية .. 40 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

مستخدمي التخدير في الصحة العمومية .. 40 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

البيولوجيين للصحة العمومية .. 40 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

القابلات في الصحة العمومية .. 40 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

أساتذة التعليم للصحة العمومية .. 45 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45 .

النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية .. 45 .. الثلاثي 10 .. المجموع 45.