حصري: ريفكا يكشف تفاصيل قضية نصب شركة وهمية على طلبة
فجر طلبة جزائريون سجلوا في برنامج للدراسة بالخارج في تركيا وأوكرانيا فضيحة من العيار الثقيل. بعد أن تم النصب عليهم من طرف شركتين وهميتين.
وكان قد روج العديد من المؤثرين الجزائريين كريفكا وستانلي، نوميديا، وإيناس عبدلي لشركتي VYKLYK.DZ و FUTUREGATESDZ عبر حساباتهم إنستغرام.
وبهذا الخصوص صرح ريفكا حصريا للنهار أونلاين أن الشركة المعنية اختارت مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها. كما أنها أظهرت لهم كل الوثائق اللازمة التي تثبت أنها شركة رسمية.
وأضاف ريفكا “اشتريت تذكرة بمالي الخاص وذهبت إلى تركيا من أجل التحقق من الأمر. ووجدت أن كل شيء مرتب وموجود على أرض الواقع”.
وتابع “وبعد عودتي إلى بريطانيا بعد نهاية كأس العرب اكتشفت أن هؤلاء الأشخاص محتالون. فأردت التأكد وقمت ببث مباشر على حسابي الرسمي مع مسؤول الشركة والضحايا”.
وأكد ريفكا أن هدفه كان مساعدة الطلاب وأنه هو أيضا ضحية في القضية. مشيرا أن الضحايا موجودون في وضعية معقدة خاصة الفتيات.
وأشار ريفكا أنه مستعد للقيام بحملة من أجل مساعدة الطلبة الضحايا.
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خاص “النهار”: محامي “ريفكا” يوضح بخصوص إشاعة حبسه
توجه الأستاذ اسماعيل شامة محامي بمجلس قضاء الجزائر والمستشار القانوني للمؤثر “ريفكا” عبر قناة “النهار” للجمهور العريض. طمأنتهم على حالة موكله وللرد على ما تم تداوله يوم أمس الخميس بخصوص خبر إدانته بعامين حبسا.
وقال المحامي إن هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، واصفا إياها بالمغرضة. خاصة وأنها تمس بسمعة موكله. وبهذا الصدد نفى المحامي رسميا صدور أي أمر قضائي بالقبض على “ريفكا” أو بالإحضار أو وضع تحت الرقابة. كما نفى صدور حكم بسنتين حبسا نافذا ضد موكله.
وقال إنه تم تداول هذه الإشاعات دون احترام قرينة البراءة لموكله. ودون أن يقوم بعض الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخطاء بالاتصال بموكله لتحري الحقيقة.
وقال المحامي “موكلنا شاب جزائري محب للوطن، وأثبت في الأيام الأخيرة أنه متضامن مع الشعب. ولبى نداء التضامن عن طريق جمع الأموال وتوزيع مكثفات الأكسجين. وكذا دعم وتقديم المساعدات المادية ومؤازرة الجزائريين عبر الولايات التي تضررت من الحرائق”.