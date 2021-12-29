حصري: ريفكا يكشف تفاصيل قضية نصب شركة وهمية على طلبة

فجر طلبة جزائريون سجلوا في برنامج للدراسة بالخارج في تركيا وأوكرانيا فضيحة من العيار الثقيل. بعد أن تم النصب عليهم من طرف شركتين وهميتين.

وكان قد روج العديد من المؤثرين الجزائريين كريفكا وستانلي، نوميديا، وإيناس عبدلي لشركتي VYKLYK.DZ و FUTUREGATESDZ عبر حساباتهم إنستغرام.

وبهذا الخصوص صرح ريفكا حصريا للنهار أونلاين أن الشركة المعنية اختارت مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها. كما أنها أظهرت لهم كل الوثائق اللازمة التي تثبت أنها شركة رسمية.

وأضاف ريفكا “اشتريت تذكرة بمالي الخاص وذهبت إلى تركيا من أجل التحقق من الأمر. ووجدت أن كل شيء مرتب وموجود على أرض الواقع”.

وتابع “وبعد عودتي إلى بريطانيا بعد نهاية كأس العرب اكتشفت أن هؤلاء الأشخاص محتالون. فأردت التأكد وقمت ببث مباشر على حسابي الرسمي مع مسؤول الشركة والضحايا”.

وأكد ريفكا أن هدفه كان مساعدة الطلاب وأنه هو أيضا ضحية في القضية. مشيرا أن الضحايا موجودون في وضعية معقدة خاصة الفتيات.

وأشار ريفكا أنه مستعد للقيام بحملة من أجل مساعدة الطلبة الضحايا.

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