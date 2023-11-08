حصري.. فيكتوري ستسوق هذه المركبات في الجزائر ابتداء من 149 مليون

كشفت مصادر حصرية لـ “النهار أونلاين”، اليوم الأربعاء، أن علامة فيكتوري الصينية ستدخل الجزائر قريبا، ابتداء من 149 مليون فقط. تترقب العلامة الحصول على الإعتماد النهائي بعد أيام.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن المركبات من علامة فيكتوري الصينية لها ضمان 5 سنوات أو 150ألف كلم. بالنسبة لكامل موديلات فيكتوري في الجزائر.

وتعتبر فيكتوري أرخص سيارة نفعية في الجزائر حتى الآن في انتظار الإعلان عن أسعار علامة سوكون.

وأشارت مصادر “النهار أونلاين”، أن 18 وكيل معتمد موزع عبر التراب الوطني. هي شبكة توزيع العلامة الصينية المتخصصة في السيارات النفعية فيكتوري حتى الآن.

وإليكم بالصور السلسلة الكاملة من سيارات فيكتوري النفعية التي سوف تسوق في الجزائر: