حصري لـ”النهار”: هذا برنامج ونظام منافسة كأس العرب للأندية

ستلعب بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، في نسختها الجديدة لسنة 2023 تحت اسم “كأس الملك سلمان للأندية” عبر 4 مراحل، بداية من شهر مارس الجاري إلى غاية شهر أوت المقبل. وذلك بمشاركة 37 ناديا.

وستكون بداية كأس العرب بلقاءات الدور التمهيدي التي ستنطلق غدا الخميس إلى الأحد المقبل. بمشاركة بطل دوري موسم 2021/2022 من جيبوتي وجزر القمر واليمن والصومال، وتلعب على شكل دورة مصغرة يتأهل منها فريق واحد.

وحسب وثيقة تحصلت عليها “النهار” فإن الاتحاد العربي، طالب الاتحادات، بترشيح فريق واحد يكون ترتيبه في موسم 2021/2022 من 1 إلى 4 في بطولته المحلية. يدخل المنافسة في الدور الأول.

كما كشفت مصادر “النهار” بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اختارت فريق شبيبة الساورة ليمثل الجزائر إلى جانب البطل شباب بلوزداد في البطولة العربية.

كما سيعرف الدور الأول التحاق الفريق المتأهل من الدور التمهيدي، إلى جانب 11 فريقا من آسيا و07 من إفريقيا، و5 أندية سيوجه لها الاتحاد العربي الدعوة، وستقام لقاءات هذا الدور بطريقة الذهاب والإياب، ولن يلتقي فريقان من بلد واحد.

على أن تلعب لقاءات الدور الأول أيام 13 و14 و15 مارس الجاري وأيام 3 و4 و5 من أفريل المقبل وأيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

وستلتقي النوادي الـ 12 المتأهلة عن الدور السابق، إلى الدور الثاني وما قبل الأخير. وتقام المباريات بطريقة الذهاب والإياب، لتتأهل 6 أندية إلى الدور النهائي.

بينما ستجرى لقاءات ذهاب الدور الثاني أيام 8 و9 و10 ماي 2023، والإياب أيام 5 و6 و7 من شهر جوان لنفس السنة.

كأس العرب.. أبطال الدوريات الكبرى سيلتحقون مباشرة بالنهائيات

بتأهل 6 أندية إلى الدورة النهائية ستلتحق 6 فرق أخرى بالنهائيات. وهي بطل موسم 2021/202 في كل من الدوري المغربي والتونسي والمصري والجزائري. والسعودي والقطري.

وستنطلق مرحلة النهائيات، التي ستجرى وقائعها بالسعودية. من 20 جويلية إلى غاية الـ 5 من أوت 2023 موعد إجراء نهائي البطولة العربية.

كما ستقام البطولة النهائية بطريقة التجمع. حيث ستقسم الأندية الـ 16 على 4 مجموعات، وتلعب بطريقة الدوري بمباراة واحدة لكل فريق. على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي.