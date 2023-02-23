حصري لـ “النهار”: تموين السوق بــ 10 آلاف طن إضافية من الزيت خلال شهر رمضان

كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها، سامي قلي، اليوم الخميس، في تصريح خص به قناة “النهار”، عن حصة إضافية من الزيت تقدر بـ 10 آلاف طن خلال شهر رمضان.

وأوضح سامي قلي أنه سيتم التركيز على قارورات زيت 1 و 2لتر هو ترشيد وعقلنة الاستهلاك.

وأشار أن وزارة التجارة اتخذت جملة من التدابير تتعلق بضمان وفرة كل المنتوجات التي يقتنيها المستهلك.

وخص بالذكر كل ما هو زيت المائدة، سكر، حليب، وكل المواد التي يزيد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.

وطمان المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها المواطنين بوفرة مادة الزيت. مشيرا أنه سيتم التركيز على إنتاج كل ما هو قارورات زيت 1و2 لتر. مشيرا أن هذا لا يعني حجب قارورات 5 لترات.

وأفاد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها أن القدرات الانتاجية تتراوح بين 3 و 4 آلاف في اليوم. وحاجياتنا اليومية تقدر بـ 1600 وتصل حتى 1800.

كما تعكف وزارة التجارة على تنظيم أسواق جوارية، ستكون فيها النواة الأساسية المواد ذات الإستهلاك الواسع. وحضور مكثف للمهنيين المنتجين لتجار الجملة وتجار التجزئة.

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