حصري لـ “النهار”.. هذه تفاصيل استيراد اللحوم المبردة لشهر رمضان

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، حصريا لتلفزيون “النهار” تفاصيل استيراد اللحوم المبردة، تحسبا لشهر رمضان.

وأشارت وزارة الفلاحة أنه سيتم استيراد 2500 طن من اللحوم المبردة من إسبانيا لشهر رمضان.

كما سيتم تقديم 17 رخصة للاستيراد استثنائيا إلى المتعاملين الاقتصاديين.

وأفادت وزارة الفلاحة أنه سيتم إرسال رخص الاستيراد عبر البوابة الإلكترونية لكل المتعاملين.

وستصل الدفعة الأولى من اللحوم المبردة إلى الجزائر خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

وحسب وزارة الفلاحة، فقد تمت عملية استيراد اللحوم المبردة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة.