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حصري للنهار: ديجي سنايك سيحيي حفلا فنيا بمناسبة 5 جويلية بملعب نيلسون مانديلا

بقلم عبد الرحيم بونمري
حصري للنهار: ديجي سنايك سيحيي حفلا فنيا بمناسبة 5 جويلية بملعب نيلسون مانديلا
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حل يوم أمس منسق الأغاني العالمي الشهير DJ SNAKE  بالجزائر العاصمة، وحسب مصادر موثوقة سبب الزيارة يأتي ترتيباً لحفل فني سيحييه الفنان العالمي بالجزائر يوم الخامس جويلية .
هذا وقد نشر DJ SNAKE عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صوراً من الزيارة التي قادته للجزائر وشاركها مع جمهوره عبر خاصية الستوري .
يذكر أن DJ SNAKE من أصول جزائرية وكان قد قدم مؤخرا عملاً فنيا حمل عنوان “ديسكو مغرب” كرم من خلاله عمالقة الأغنية الجزائرية والرايوية .

رابط دائم : https://nhar.tv/KQceF
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