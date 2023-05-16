حصري للنهار: ديجي سنايك سيحيي حفلا فنيا بمناسبة 5 جويلية بملعب نيلسون مانديلا
بقلم عبد الرحيم بونمري
حل يوم أمس منسق الأغاني العالمي الشهير DJ SNAKE بالجزائر العاصمة، وحسب مصادر موثوقة سبب الزيارة يأتي ترتيباً لحفل فني سيحييه الفنان العالمي بالجزائر يوم الخامس جويلية .
هذا وقد نشر DJ SNAKE عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صوراً من الزيارة التي قادته للجزائر وشاركها مع جمهوره عبر خاصية الستوري .
يذكر أن DJ SNAKE من أصول جزائرية وكان قد قدم مؤخرا عملاً فنيا حمل عنوان “ديسكو مغرب” كرم من خلاله عمالقة الأغنية الجزائرية والرايوية .
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