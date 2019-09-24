حصري للنهار..فيديو الحريق الذي خلف وفاة 8 رضع في مستشفى الوادي

تحصلت النهار، على فيديو حصري، يوضح حجم الحريق الذي شب في مصلحة الأم والطفل، بمستشفى بشير بن ناصر في الوادي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن حصيلة الحريق النهائية، بلغت 8 أطفال حديثي الولادة توفوا جراء الاحتراق والاختناق.

وأضاف بيان المصلحة، أن النيران نشبت على الساعة الثالثة و52 د، من صباح اليوم الثلاثاء، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 إمرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 بحروق، و5 مختنقين.

وأشارت الحماية المدنية، أن تم منع انتشار ألسنة اللهب، للأماكن الأخرى، من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.

وقام، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، بإجراءات، بعد احتراق 8 رضع ووفاتهم، بحريق بمستشفى الولادة بشير بن ناصر، بالوادي.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن الوزير، أوقف تحفظيا كل من مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر،وكل الطاقم المناوب بالمستشفى.

بالإضافة إلى توقيف تحفظي لمسؤول المناوبة الليلية بمستشفى الأم والطفل، والمدير الولائي للصحة.

⚫مشاهد لألسنة اللهب وهي تلتهم جناح حديثي الولادة بمستشفى بشير بن ناصر بـ #الوادي 📌فيديو حصري ⚫مشاهد لألسنة اللهب وهي تلتهم جناح حديثي الولادة بمستشفى بشير بن ناصر بـ #الوادي#الجزائر_تحت_الصدمة Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mardi 24 septembre 2019

وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، إنه يتواجد حاليا بولاية الوادي للوقوف شخصيا على حجم الحادثة.

وأضاف الوزير في إتصال مع “النهار”، أنه قد تم تكليفه من قبل الوزير الأول لتقديم التعازي لعائلات ضحايا المواليد الجدد والترحم عليهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم إتخاذ جملة من التدابير من ولاية الوادي على رأسها توقيف مدير الصحة، ومدير المستشفى، ومدير المناوبة وكل الطاقم العامل معه تلك الليلة.

وأكد الوزير، أنه قرّر الوقوف شخصيا على مخلفات الحادثة من أجل تحديد المسؤوليات، وستكون الوزارة طرفا مدنيا في القضية.

وتابع يقول المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم إسداء تعليمات بضرورة إتباع الطرق السليمة للوقاية بالمستشفيات شهري أوت وسبتمبر.