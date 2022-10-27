قناة النهار حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت بقلم قناة النهار نشر في 27 أكتوبر 2022 - 10:02 هيونداي شارك غرِّد أرسل 2346 0 حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0KXz4 اقرأ أيضا "وزير الصناعة الصيدلانية :" مصنع جسر قسنطينة يكمّل هكذا نغلقوه.. أبشع من بولايي قناة النهار 16 أكتوبر شاهد عميد جامع الجزائر يبكي في وفاة الشيخ ابو عبد السلام الجزائري قناة النهار 12 أكتوبر "طالع هابط: مشاهد كارثية.. "يفرغوا الزبل في الواد والسلطات غائبة في بجاية قناة النهار 16 أكتوبر مشاهد صادمة لتنقل التلاميذ لمدارسهم بحي مرماد في غرداية قناة النهار 12 أكتوبر الكوكي : لما كنت في سطيف..وصلت وين عمرت ليصونص للكار ! قناة النهار 26 أكتوبر toutes options : عودة البطولة الوطنية لسباق الكارتينغ قناة النهار 08 أكتوبر الفرصة الثانية / قصص صادمة لمـ.ـساجين تغيّرت حياتهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية..قريبا قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يقدم إعتذاره لوالي ميلة السابق ويكشف من هو المتسبب في الفساد قناة النهار 23 أكتوبر بلعريبي: ملعب براقي يحتوي على آخر التكنولوجيات لتسيير المنشآت قناة النهار 24 أكتوبر لحظة التوقيع مع شركة FIAT لتصنيع السيارات في الجزائر قناة النهار 13 أكتوبر