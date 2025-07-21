حصري “للنهار”.. هذا موعد الرد على مكتتبي “عدل 3”

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني. أن الرد على ملفات مكتتبي “عدل 3” بالرفض أو القبول سيكون يوم الأحد القادم 27 جويلية.

وأضاف المتحدث خلال استضافته اليوم الإثنين على قناة “النهار”، أن الرد على المكتتبين جاء تطبيقا لتعليمات وزير السكن. الذي شدّد على ضرورة الرد على ملفات المكتتبين قبل نهاية شهر جويلية الجاري.

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