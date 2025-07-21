حصري.. هكذا سيتم الرد على مكتتبي “عدل 3” وإيداع الطعون

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني. أن الرد بالرفض أو القبول على المكتتبين سيكون يوم الأحد 27 جويلية بداية من منتصف النهار.

وأضاف رياض قمداني، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”، أن الرد على المكتتبين بالقبول أو الرفض الأولي سيكون عبر المنصة الرقمية. مضيفا أن المكتتبين الذين ترفض ملفاتهم سيكون بإمكانهم إيداع طعون على مستوى المنصة أيضا.

وأوضح المدير العام لوكالة عدل، في سياق ذي صلة، أن الوكالة ستقوم بنشر فيديوهات توضيحية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفايسبوك، من أجل شرح عملية الولوج إلى المنصة وتحميل ملفات القبول وحى إيداع الطعون.

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