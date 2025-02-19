حصري للنهار.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم “جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب”

أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، على تنصيب لجنتي تحكيم جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي ” للمبدعين الشباب، وجائزة “أشبال الثقافة” لسنة 2025.

وحسب مصادر حصرية لـ النهار، فإن أعضاء لجنة تحكيم جائزة علي معاشي 2025، تضمنت الأسماء الآتية:

- الكاتب سعيد بن زرقة، رئيساً.

– الروائي عبدالوهاب منصور.

– الشاعر عبد العالي مزغيش.

– الشاعر والروائي عبد الرزاق بوكبة.

– الممثل السينمائي والمسرحي محمد الطاهر الزاوي.

– الناقد السينمائي عبدالكريم قادري.

– الكاتب المسرحي محمد بورحلة.

– الكوريغرافي سليمان حابس.

– المغنية زكية قارة تركي.

– الموسيقي طارق قادم.

– الفنان التشيكيلي نصر الدين دوادي.

– المخرج السينمائي أنيس جعاد.

-المشرف العام: شداد بزيع (مدير الآداب والفنون بوزارة الثقافة والفنون).

-المقرر: بلال يحياوي ( نائب مدير الآداب والفنون).