حصري للنهار.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم “جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب”
بقلم النهار أونلاين
أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، على تنصيب لجنتي تحكيم جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي ” للمبدعين الشباب، وجائزة “أشبال الثقافة” لسنة 2025.
وحسب مصادر حصرية لـ النهار، فإن أعضاء لجنة تحكيم جائزة علي معاشي 2025، تضمنت الأسماء الآتية:
- الكاتب سعيد بن زرقة، رئيساً.
– الروائي عبدالوهاب منصور.
– الشاعر عبد العالي مزغيش.
– الشاعر والروائي عبد الرزاق بوكبة.
– الممثل السينمائي والمسرحي محمد الطاهر الزاوي.
– الناقد السينمائي عبدالكريم قادري.
– الكاتب المسرحي محمد بورحلة.
– الكوريغرافي سليمان حابس.
– المغنية زكية قارة تركي.
– الموسيقي طارق قادم.
– الفنان التشيكيلي نصر الدين دوادي.
– المخرج السينمائي أنيس جعاد.
-المشرف العام: شداد بزيع (مدير الآداب والفنون بوزارة الثقافة والفنون).
-المقرر: بلال يحياوي ( نائب مدير الآداب والفنون).
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