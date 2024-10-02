حصري للنهار .. الممثلة بهية راشدي تجري عملية جراحية ناجحة

نجح فريق طبي بأحد المستشفيات الفرنسية من عملية استئصال الثدي للممثلة القديرة بهية راشدي.

وحسب معلومات حصرية للنهار أونلاين تم استئصال الثدي للممثلة القديرة بهية راشدي.

واضافت المصادر ذاتها أن الممثلة خضعت منذ قليل لعملية جراحية بأحد المستشفيات الفرنسية.

وكانت بتاريخ الأول ماي الماضي أعلنت الممثلة القديرة بهية راشدي إصابتها بمرض السرطان.

وعلى إثر ذلك قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التكفل بوضعها الصحي، ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.