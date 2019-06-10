حصلت على خاتمين… فرج من كل غم وهم

أرى نفسي غير موجودة في منزلي المتواجد في فرنسا أو حتى في سطيف بل أرى نفسي في مكان آخر.

وأرى أني أمشي على جبل أو أرض وشبّهته كجبل عرفة ثمّ وجدت خاتما لون فصّه أحمر كالعقيق.

وكان الخاتم ملفوفا في قطعة قماش أبيض حتى لا أضيّعه من يدي، لكنّه وقع مني فرفعته ونفضت عنه التراب.

فلمّا مشيت بضع خطوات وجدت خاتما آخر لكنّه أصغر من الأول وكان عليه مجموعة من الفصوص لا أتذكّر لونها وكان جميلا وأعجبني.

ثمّ قلت هذا الخاتم خاص بابنتي ثم قدّمته لها وكان على مقاسها، والخاتم الأول أشك أنه على مقاس ابني.

ملاحظة: ابني غير متزوج وابنتي متزوجة وهي أم لبنتين.

نبيلة سطيف

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا الخاتم في المنام في الغالب الأعم إلى كل أمر محمود فتدلّ على الولد البار وعلى الزوج وكل من له تعلق بالرائي.

ومن لبس خاتماً وكان فصه من أصله فإنه يؤول بحصول ولد أو شراء مركوب أو عقار.

الخاتم بفص يدل على زيادة في الخير والجاه وسواده سؤدد وعز للرائي، والخاتم الذي فصه من فضة يدل على الفرح لصاحبه والراحة.

وعموما رؤيا الخاتم تؤول إلى دلالات منها فهي ولد ومال وولاية وعيش ومنصب عمل وشراء مرفق وعلو مرتبة وزينة.

وشراء الخاتم أو إهداؤه في الحلم يشير إلى الزواج القريب لغير المتزوج ولبس الخاتم عز يناله الرائي.

وعليه تذهب دلالة الخاتم في المنام إلى ما كل ما يملكه ويقدر عليه صاحب الرؤيا.

فمن أعطي خاتماً أو اشتراه أو وهب له نال ملكاً ورزقا إن كان من أهله، لأنّ مُلك سليمان عليه السلام كان في خاتمه.

والخاتم أو الختم يطبع به المسؤولون أوراقهم وقد يكون من ضمن هذا الرزق داراً يسكنها ويدخلها أو يملكها، وفصه بابها.

أخذ الخاتم من الله عزّ وجلّ للزاهد العابد أماناً من الله تعالى من السوء عند تمام الخاتمة وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من العالم بشارة بنيل العلم.

وكل هذا ما كان الخاتم فضة، والخاتم من ذهب وله فص فإنه جيّد في التعبير، وإن كان من ذهب فقط فهو شيء يذهب.

وعليه دلّت رؤياك لجبل عرفة على أنك ربما ستحجين وقد تتعرفين على فتاة تكون زوجة لابنك.

وأما الفصوص التي كانت في الخاتمين فلعلّها فصوص بعدد أحفادك، والله أعلم.