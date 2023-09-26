حصول المحامين على الماستر بهذه الطريقة

أكدت جامعة التكوين المتواصل في إرسالية لها، بأنها ابدت موافقة على تسهيل إجراءات دراسة المحامين، في الطور الثاني ماستر.

وحسب الإرسالية التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها فان التسجيل يكون بشهادة مؤقتة فقط. مع إشهاد موقع من طرف الأمين العام لمنظمة المحامين بالجزائر. يتضمن التعهد بإيداع الشهادة الأصلية عند نهاية الدراسة حتى يتمكن الطالب من استلام شهادة الماستر.

هذا وحددت الجامعة التخصصات التي فتحت فيها التسجيلات والتي تتمثل في ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص محاسبة ومالية. ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص حقوق، ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص إعلام واتصال. ليسانس أكاديمي عن بعد تخصص إنجليزية تقنية، ماستر أكاديمي عن بعد تخصص محاسبة. ماستر أكاديمي عن بعد تخصص تسيير عمومي، ماستر أكاديمي عن بعد تخصص قانون الأعمال.

وبخصوص رزنامة التسجيلات، يتم التسجيل الأولي على مستوى موقع جامعة التكوين المتواصل ابتداء من الجمعة 29 سبتمبر 2023 على 12 سا ليلا إلى غاية الاثنين 02 أكتوبر 2023 الساعة 12 ليلا، عبر رابط التسجيلات التالي: www.preinscriptions.ufc.dz.

وأوضح المصدر أن الإعلان عن المقائمة الأولية للمترشحين المقبولين عبر موقع الجامعة و مراكزها بداية من 03 أكتوبر 2023.