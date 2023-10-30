حصول قرابة 300 مشروع على وسم مشروع مبتكر عبر الوطن

حققت المؤسسات الجامعية خلال السنة الجامعية الماضية انجازات “هامة” فيما يخص الابتكار .وإنشاء المؤسسات منها حصول قرابة 300 مشروع على المستوى الوطني على وسم “مشروع مبتكر”. في إطار تطبيق القرار الوزاري 12-75 “المتعلق بآلية “شهادة مؤسسة ناشئة-شهادة مشروع مبتكر”.

وقد سجلت المؤسسات الجامعية الوطنية “انجازات كبيرة تم تحقيقها في هذا المجال خلال أقل من سنة. حصل خلالها 288 مشروعا على علامة “مشروع مبتكر” مع إيداع 1063 طلب براءة اختراع. على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إضافة إلى 734 مشروعا. حولت إلى مشاريع مؤسسات ناشئة ومصغرة” .

للتذكير, يقوم خبراء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية بإطلاق عمل تحسيسي .على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية بوهران خاصة طلبة السنوات الأولى. من أجل تسليط الضوء أكثر على القرار الوزاري 12-75 .و تشجيع اتجاههم نحو الابتكار و خلق المؤسسات الناشئة.