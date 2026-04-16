حصول 5 مواقع استراتيجية ببريد الجزائر على شهادة ISO

احتضنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة، مراسم احتفالية على شرف حصول 5 مواقع استراتيجية بالمؤسسة على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015. وذلك تحت إشراف المديرة العامة، والمدير العام للمؤسسة المانحة INTERTEK ALGERIA وبحضور ممثل عن المعهد الوطني للتقييس .IANOR ورئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه. إلى جانب إطارات المؤسسة وممثلي الهيئات العمالية.

وشمل الاعتماد كلًا من: مقر المديرية العامة، مديرية الوحدة البريدية لولاية الجزائر وسط، مركز الاتصال 30-15. إضافة إلى مكتبين بريديين بالجزائر العاصمة. وهما: الجزائر- حسيبة بن بوعلي، والمرادية - الإخوة عودية.

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، أكدت بشيري، المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر، أن هذا التتويج يمثل محطة هامة في مسار تحديث المؤسسة. ويجسد التزامها بترسيخ ثقافة الجودة وتحسين الأداء وفق معايير التسيير الحديثة.

وأوضحت أن هذا الاعتماد الدولي المرموق، يعكس نجاح المؤسسة في إرساء نظام إدارة جودة قائم على التحكم في العمليات، وضبط الإجراءات. والتقييم المستمر للأداء، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

كما أبرزت أن المؤسسة تسير بخطوات مدروسة في رحاب فصلٍ جديد من مسارها، فصلٌ يضع المواطن في صميم الاهتمام. ويركّز على تقديم خدمة عمومية شاملة منظمة، مستقرة، وقابلة للقياس والتحسين المستمر عبر كامل الشبكة البريدية.

في حين، أشاد المدير العام لمؤسسة INTERTEK ALGERIA بالمجهودات المبذولة من طرف بريد الجزائر في الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية. مؤكدًا أن هذا التتويج المستحق يعكس توجهًا فعليًا نحو تحسين الأداء المؤسسي.

كما اختتمت مراسم الحفل بتسليم شهادات المطابقة، إلى جانب شهادات التقدير التي منحت لإطارات وأعوان المواقع المعنية، عرفانًا بجهودهم. ومرافقتهم الدقيقة لمسار التقييس، الذي توّج بتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة ISO 9001:2015 عبر مختلف الهياكل المعتمدة.

