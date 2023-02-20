حصول 6500 مستـفيـد من منحة البطالة على منـصب شغـل

صرح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر للنـهـار TV أن 6500 بطال إستفاد من منحة البطالة تحـصل عـلـى منـصب عمل قارة.

وكشف عبد القادر جابر خلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات تم توجيه أكثر من 68 ألف مستفيد من منحة البطالة نحو عروض عمل.

وتابع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل ان العملية مستمرة بحيث كل ماتتوفر الوكالة عروض عمل تتناسب مع تأهيل المهني سيكون هناك توجيه هذه الفئة نحو مناصب العمل المتوفرة.

وبخصوص متابعة المستفيدين من منحة البطالة كذا طالبي العمل قال عبد القادر جابر أنه وفور إقرار رئيس الجمهورية هذه المنحة قامت وكالة التشغيل وفي ظرف قياسي بإنجاز منصة رقمية للتكفل بالمستفيدين. كما ان عميلة التكفل بطالبي منحة البطالة أوالعمل رقمية 100% .