حصيلة أولية.. إصابة 7 أشخاص في حريق شقة بالمسيلة

أصيب 7 أشخاص في حريق داخل شقة ببلدية و دائرة شلال ولاية المسيلة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من ط أ+ 4. بوسط المدينة طريق العمارات، ببلدية و دائرة شلال

حيث خلف الحادث كحصيلة أولية اصابة 07 أشخاص لهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاقهم للدخان، تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

وأشارت مصالح الحماية المدنية العملية لاتزال جارية.

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