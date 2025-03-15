حصيلة أولية.. إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بسكيكدة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 44 منطقة الزاوية، بلدية و دائرة عزابة بولاية سكيكدة.

وأفات المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 10سا41د من أجل حادث اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 منطقة الزاوية، بلدية و دائرة عزابة.

مشيرة أن الحادث خلّف في حصيلة أولية 08 جرحى لهم اصابات مختلفة، فيما تبقى العملية متواصلة.

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