حصيلة أولية.. إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بإليزي

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 حوالي 30 كلم اتجاه جانت، ببلدية و دائرة إليزي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا 10د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة نفعية و شاحنة. ذات صهريج على مستوى الطريق الوطني رقم 03 حوالي 30 كلم اتجاه جانت ، ببلدية و دائرة إليزي.

مشيرة أن الحادث خلف 08 جرحى من بينهم ضحية في حالة حرجة، فيما لا تزال العملية جارية.

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