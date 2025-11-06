حصيلة أولية: ارتفاع ضحايا حادث المسيلة إلى 3 وفيات

أعلن مركز الإعلام المروري، التباع للدرك الوطني، اليوم الخميس، عن وفاة 3 أشخاص في حادث مرور مميت. بالطريق الوطني رقم 46 على مستوى بلدية الحوامد المسيلة.

وحسب المعلومات الأولية فقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص.

وكانت الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 8 سا و11 دقيقة إثر حادث إصطدام بين سيارتين (سيارة لنقل الجماعي). على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ، ببلدية الحوامد، دائرة خبانة المسيلة.

وأعلنت من جهتها، عن إصابة 6 أشخاص لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

