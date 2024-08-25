حصيلة أولية.. قتيلان و11 جريحا في اصطدام بين حافلة وسيارة بتلمسان

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم بولاية تلمسان في وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07 سا 25د من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و سيارة نفعية. بالطريق الوطني رقم 22 بمنطقة السهب بلدية و دائرة سبدو.

وخلف الحادث وفاة شخصين و إصابة 11 آخرين بجروح مختلفة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحيتان المتوفيتان تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.