حصيلة أولية.. 10 جرحى إثر حادث مرور خطير بالبليدة
بقلم أمينة داودي
أصيب 10 أشخاص صبيحة اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور خطير وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى موزاية.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا38د لأجل حادث إصطدام تسلسلي بين شاحنتين صغيرتين و حافلة و سيارتين. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب إتجاه وهران، بلدية شفة، دائرة موزاية.
الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تبقى العملية جارية.
