حصيلة أولية.. 10 جرحى إثر حادث مرور خطير بالبليدة

بقلم أمينة داودي
حصيلة أولية.. 10 جرحى إثر حادث مرور خطير بالبليدة
أصيب 10 أشخاص صبيحة اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور خطير وقع بالطريق السيار شرق غرب على مستوى موزاية.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا38د لأجل حادث إصطدام تسلسلي بين شاحنتين صغيرتين و حافلة و سيارتين. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب إتجاه وهران، بلدية شفة، دائرة موزاية.

الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تبقى العملية جارية.

