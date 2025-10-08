حصيلة أولية.. 10 جرحى في انقلاب حافلة بسكيكدة

أصيب 10 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -عين غراب، ببلدية رمضان جمال ولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 05سا44د لأجل حادث إنحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -عين غراب، ببلدية و دائرة رمضان جمال.

حيث أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 10 أشخاص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور