أخبار الجزائر

حصيلة أولية.. 10 جرحى في انقلاب حافلة بسكيكدة

بقلم عايدة.ع
أصيب 10 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -عين غراب، ببلدية رمضان جمال ولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 05سا44د لأجل حادث إنحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 -عين غراب، ببلدية و دائرة رمضان جمال.

حيث أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 10 أشخاص.

رابط دائم : https://nhar.tv/Xwh15
