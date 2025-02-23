حصيلة أولية.. 13 جريحا إثر انحراف وانقلاب حافلة بڨالمة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، في إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة. إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية قالمة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07سا 15د، من أجل حادث إنحراف و انقلاب حافلة على مستوى بالطريق الوطني رقم 80 بمدخل قرية صلايعة بلدية و دائرة بوشقوف.

خلف الحادث إصابة 13 شخص بجروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وحسب ذات المصالح، فإن العملية لا تزال متواصلة لنقل الجرحى والمصابين.