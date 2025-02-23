حصيلة أولية.. 13 جريحا إثر انحراف وانقلاب حافلة بڨالمة
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، في إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة. إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية قالمة.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07سا 15د، من أجل حادث إنحراف و انقلاب حافلة على مستوى بالطريق الوطني رقم 80 بمدخل قرية صلايعة بلدية و دائرة بوشقوف.
خلف الحادث إصابة 13 شخص بجروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
وحسب ذات المصالح، فإن العملية لا تزال متواصلة لنقل الجرحى والمصابين.
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