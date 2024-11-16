حصيلة أولية.. 13 ضحية في حادث مرور بالعاصمة

أصيب 13 شخصا في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 11 قرب مسجد كتو، بلدية و دائرة الدار البيضاء، بولاية الجزائر.

وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث تمثل في انحراف حافلة من الحجم الصغير لنقل العمال. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 قرب مسجد كتو، بلدية و دائرة الدار البيضاء.

حيث خلف الحادث إصابة 13 شخصا لهم إصابات متعددة، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تبقى العملية جارية.

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