حصيلة أولية.. 14 جريحا في انقلاب حافلة بمستغانم

بقلم عايدة.ع
حصيلة أولية.. 14 جريحا في انقلاب حافلة بمستغانم
أصيب 14 شخصا في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الاثنين، بالطريق الوطني رقم 17، ببلدية عين النويصي بولاية مستغانم.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا22د لأجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 7 ، ببلدية ودائرة  عين النويصي.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا كحصيلة أولية، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

