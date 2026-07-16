حصيلة أولية.. 15 جريحا إثر سقوط حافلة من منحدر بسكيكدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة أولية عن إصابة 15 شخصا في حادث مرور وقع بطريق واد بيبي (بحيرة)، ببلدية تمالوس في ولاية سكيكدة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من منحدر بطريق واد بيبي. حيث خلف إصابة 15 شخص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

مشيرة أن العملية لا تزال جارية.

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