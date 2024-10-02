حصيلة أولية..29 ضحية إثر حادث اصطدام حافلة للنقل المدرسي وشاحنة بالشلف

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، إصابة 29 شخصا كحصيلة أولية في حادث مرور بولاية الشلف.

وحسب الحماية المدنية، فإنها “تدخلت على الساعة 7 سا 31 دقيقة من أجل حادث إصطدام بين حافلة لنقل المدرسي وشاحنة”. “بالمكان المسمى مفترق الطرق بني ودرن الطريق الوطني رقم 19، ببلدية سنجاس دائرة الشلف”.

“خلف الحادث كحصيلة أولية إصابة 29 شخصا لهم إصابات خفيفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي” .