حصيلة أولية.. 3 مصابين في انفجار للغاز ببرج بوعريريج

أصيب اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص كحصيلة أولية في حادث انفجار للغاز بولاية برج بوعريريج، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر نفسه، تم التدخل من أجل حادث انفجار الغاز، بشقة في الطابق الثالث لعمارة تتكون من (ط أ + 05 ). بحي 160 مسكن عمارات بومرقد، ببلدية ودائرة برج بوعريريج.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

