حصيلة أولية.. 30 مصابا إثر انقلاب حافلة في عنابة

أصيب 30 شخصا، اليوم السبت، في حادث مرور وقع ، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 واد النيل إتجاه برحال، ببلدية البوني في عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، تشغل خط “عنابةـالبوني”.

وخلف الحادث إصابة 30 شخصا بجروح مختلفة من بينهم 07 ضحايا حالتهم حرجة.

هذا وتتواجد مصالح الحماية المدنية بعين المكان لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين. وسخرت لهذا التدخل شاحنتي إنقاذ، و5 سيارات إسعاف.