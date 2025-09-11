حصيلة أولية.. 5 ضحايا إثر احتراق مصنع للولاّعات بالبليدة

أصيب 5 أشخاص بحروق إثر اندلاع حريق داخل مصنع للولاعات بمدينة بوقرة ولاية البليدة.

تدخلت مصالح الحماية المدنية لبوڨرة بالتدعيم من وحدات الحماية المدنية للأربعاء ،بوعينان،الوحدة الرئيسية ،حمام ملوان ،بوفاريك. بالمكان المسمى طريق الجزائر بلدية ودائرة بوقرة على الساعة 08سا 37د. من أجل إخماد حريق شبّ بمصنع القداحات، بطريق الجزائر، بلدية ودائرة بوقرة.

تم تسجيل 5 مصابين لهم حروق من الدرجة الأولى على مستوى الوجه والرجلين. حيث أن العملية متواصلة وتم تسخير 07 شاحنات إطفاء، وشاحنة السلم الميكانيكي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور