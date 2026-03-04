حصيلة أولية.. 5 قتلى إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة نقل المسافرين بتوقرت
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة بولاية توقرت.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا06د من أجل حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة و حافلة لنقل المسافرين. ” تشغل خط حاسي مسعود- توقرت” على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية ودائرة تماسين.
أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص في عين المكان، و إصابة 7 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/6urIC