حصيلة أولية.. 5 قتلى إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة نقل المسافرين بتوقرت

بقلم أمينة داودي
صورة من الأرشيف
تسبب حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة بولاية توقرت.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13سا06د من أجل حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة و حافلة لنقل المسافرين. ” تشغل خط حاسي مسعود- توقرت” على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية ودائرة تماسين.

أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص في عين المكان، و إصابة 7 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

