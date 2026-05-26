حصيلة أولية.. 5 قتلى و11 جريحا في انحراف وانقلاب سيارة بإليزي

توفي 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون في حصيلة أوليه في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 03 على بعد حوالي 50 كلم اتجاه ولاية جانت.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 14:25 من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص مع إصابة 11 ٱخرين بإصابات مختلفة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم وضع المتوفين في مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى ذاته.