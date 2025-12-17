حصيلة أولية.. 7 إصابات في حادث مرور بباتنة

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 28، بلدية بريكة بولاية باتنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا28د لأجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين (خط باتنة - بريكة) وشاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 28، بلدية ودائرة بريكة.

مشيرة أن الحادث خلف كحصيلة أولية إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة، من بينهم 02 في حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما لا تزال العملية جارية.

